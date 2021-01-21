Активисты ОНФ выступили с инициативой ускорить переселение из аварийных домов

Госдума в декабре приняла законопроект об использовании механизма комплексного развития территорий, который допускает и расселение ветхого жилья. Но существует еще одна проблема, так называемых «евробараков», когда в прогнившем здании, например, меняют крышу и снижают процент износа, а опасная развалюха попадает в программу капремонта. Как можно решить эту проблему и что говорят сами жильцы? Репортаж об этом снял Первый канал.

Подъезд обледенел, вокруг все прогнило и покрылось плесенью, а общие туалеты и душевые давно не работают. Этот дом только на первый взгляд заброшен. Здесь живут люди! Жильцы уже несколько лет просят о расселении.

Однако местные власти решили, что дом еще можно спасти. Вместо расселения из аварийного жилья — попытки капитального ремонта. Такое встречается в каждом регионе России. Как один из примеров, двухэтажка в Астрахани.

«Трубы рвутся. Пришли слесари чистить — там с палец дырки в этих канализационных трубах», — жалуется Софья Вихорева.

Аварийным этот дом был признан еще в 80-х, но жильцов так и не расселили. А теперь, вот, ремонтируют. Похожая ситуация и в Новосибирске. Любовь Петрова живет в этом доме больше 50 лет. Вспоминает, еще когда только въезжала, среди соседей уже ходили разговоры о предоставлении нового жилья.

«Мы каждую зиму ждем со страхом. То вода перемерзнет, то батарея перемерзнет», — рассказывает она.

Дома возвели в начале 40-х. Как бы не рухнули, а их все продолжают латать. Несколько лет назад здесь случился серьезный пожар. Казалось бы, ситуация дошла до критической точки и жильцов точно будут расселять. Увы! Обгоревшие стены отделали гипсокартоном и сайдингом. Теперь местные жители в шутку называют этот дом «евробараком».

А в смоленском общежитии капитальный ремонт уже провели. Заменили крышу и тем самым снизили процент общего износа. Теперь по документам здесь жить можно, хотя здание и разваливается. Похожая судьба ждет и другой дом, построенный в конце XIX века! Горячей воды нет, газ только у половины жильцов, туалет на улице.

«Отец — инвалид Отечественной войны, имеет два ордена Красной Звезды, я его мыла в корыте! А сейчас сами моемся в корыте в центре города! Люди проходят, спрашивают: «Это что, тюрьма?» — рассказывает Галина Нилова.

«Не надо ремонтировать дома! У меня есть в Смоленской области пример, есть в Иванове, где поменяв кровлю, износ здания с 78% сразу стал 42%, а стены-то разъезжаются, полов нет, перекрытий нет. Кровля не спасает этот дом», — говорит член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

На сегодня в России только по официальным данным более двух тысяч аварийных домов, которые фигурируют в программах капитального ремонта, но должны быть расселены.

«А здесь уже вопрос экономической целесообразности, вопрос рациональности поведения местных властей, властей субъектов РФ, которые в состоянии определить, какие дома экономически целесообразно или нецелесообразно ремонтировать», — отмечает первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Активисты Общероссийского народного фронта по этому поводу вышли с инициативой в Госдуму. Предложили проводить перед капитальным ремонтом дома дополнительную экспертизу — на целесообразность работ. Чтобы деньги не тратились впустую.