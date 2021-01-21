Названы финалисты «Молодежной смены» – совместного проекта Минстроя России и конкурса «Профстажировки 2.0»

Под председательством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова и руководителя проекта «Профстажировки 2.0» Ильи Семина были представлены 15 студентов – финалистов «Молодежной смены». Они пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя.

«Молодежная смена» – спецпроект, инициированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и реализованный на платформе профстажировки.рф. Здесь проходил сбор заявок на участие и отбор самых достойных молодых специалистов. Лучшие студенты пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России, где будут разрабатывать свой собственный проект вместе с другими участниками, консультируясь со специалистами департамента и профильными экспертами.

«Нас ждет смелый совместный проект, который будут формировать победители отборочных этапов, а мы будем им помогать. Это даст студентам уникальную возможность на практике познакомиться с работой органа исполнительной власти, увидеть ситуацию изнутри, поможет им не только накопить необходимый опыт, но и определить свой путь в профессии. Заявки подали больше тысячи человек. И я благодарен каждому, кто принял участие в конкурсе. Убежден, что это, как и любой серьезный шаг, впоследствии принесет свои плоды. Мне очень интересно поработать с каждым из вас», – обратился к участникам Дмитрий Волков.

Задача проекта «Молодежная смена» – формирование «молодежного дубля», кадрового резерва основного состава департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до курирующего направление заместителя министра.

По словам Дмитрия Волкова, подобное сотрудничество с молодыми и креативными специалистами будет способствовать развитию деятельности департамента градостроительной деятельности и архитектуры. Он также предложил создать отдельную программу для конкурсантов, не прошедших отбор в «Молодежную смену».

Илья Семин отметил, что «Молодежная смена» – это проект, который уже стал суперскоростным социальным лифтом для молодежи.

«Даже весьма мотивированному студенту совсем непросто попасть на стажировку в Минстрой России. Учитывая, что здесь есть реальная перспектива остаться на госслужбе, то, конечно, это дорогого стоит. Радует, что конкурс привлек так много участников, причем не только строительных, но и смежных специальностей. Это яркий тренд, когда многие прогрессивные идеи возникают как раз на стыке направлений и компетенций. «Молодежная смена» – проект, который отражает дух времени и отвечает современным запросам разных социальных групп: молодежи нужны эффективные социальные лифты и возможности для самореализации, обществу – развитие и обновление среды проживания, органам власти – приток высококвалифицированных и креативных кадров, способных внедрять новые идеи. Уверен, что уже через два месяца мы с гордостью посмотрим на проекты финалистов, которые в будущем помогут изменить к лучшему жизнь россиян в разных регионах страны», – подчеркнул Илья Семин.

По итогам всех конкурсных этапов молодежный «дубль» департамента составили 15 студентов из НИУ ВШЭ, МГСУ, МИСиСа, РАНХиГС, РУДН, МИИТа, Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) и Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Для оценки претендентов использовались следующие критерии: лидерские качества; мотивация; ясность понимания интересующей предметной области; адаптивность, стрессоустойчивость, способность оперативно справляться с возникающими трудностями.

Стажировка пройдет этой весной с 1 марта по 30 апреля. На основании проделанной работы будет организована публичная защита, на которой участники смогут представить свои проекты.

«Профстажировки 2.0» – совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы «Россия – страна возможностей».