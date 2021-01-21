В Республике Коми продолжаются чемпионаты Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью

Сегодня в Сыктывкаре состоялся первый соревновательный день по служебному двоеборью среди военнослужащих и сотрудников округов, ОДОН и высших учебных заведений войск национальной гвардии Российской Федерации.

В тире регионального отделения ДОСААФ спортсмены состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Участникам двоеборья необходимо было по команде судьи пробежать 20 метров до огневого рубежа, затем с 25 метров произвести две серии по 8 выстрелов, поразив при этом четыре мишени.

По итогам первого дня чемпионата по служебному двоеборью (вид спорта — стрельба) лидером стал Сибирский округ Росгвардии, второе место заняла сборная Приволжского округа, а «бронза» досталась росгвардейцам из Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

Завтра будут проведены лыжные гонки свободным стилем на 5 км для женщин и 15 км для мужчин, по итогам которых будут определены чемпионы служебного двоеборья.