Руководитель исполкома ОНФ призвал родителей убедить детей оставаться вне политики

Дети должны оставаться вне политики, родителям нужно их в этом убедить. Такое мнение высказал в пятницу руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, слова которого опубликованы в Telegram-канале ОНФ, сообщает ТАСС.

«Хочу попросить всех родителей: неважно, как вы относитесь к действующей власти, давайте оставим своих детей вне политики. И в безопасности», — сказал Кузнецов, добавив, что обсуждал этот вопрос со своим сыном.

По его словам, дети вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню. «Тем же, кто прикрывается школьниками в борьбе за власть, большой привет. Это тактика завоевателей. Так и будем к вам относиться», — отметил Кузнецов.