«Колоссальная и абсурдная проблема»: фермеров официально приравняли к владельцам ларьков. ОНФ обратился к федеральным властям

Зарегистрировать крестьянское хозяйство в России больше нельзя. А значит, фермеры могут лишиться многих льгот и субсидий. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». ОНФ обратился в Федеральную налоговую службу.

В фермерском сообществе — большой переполох. Вдохновленные аграрными успехами страны, многие россияне решились было завести собственные крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и радовать сограждан отменным мясом-молоком. Но замерли в недоумении — оказывается, с недавних пор зарегистрировать КФХ в России нельзя, что ставит крест на мечтах сотен энтузиастов малого сельхозбизнеса. Что же произошло?

Все дело в приказе Федеральной налоговой службы от 31 августа прошлого года. Оно утвердило новые требования к подаче документов для регистрации предпринимателей. При этом почему-то была отменена форма заявления о госрегистрации КФХ. Теперь тем, кто рискнет стать фермером в статусе КФХ и подать документы на регистрацию, приходит отказ из налоговой — а нет такой формы. «Это что же получается, — недоумевают мужики на форумах. — Закон «О КФХ» никто не отменял, но налоговая его игнорирует?»

Но казалось бы: какая разница, кем регистрироваться — ИП или КФХ? А она между тем есть. И огромная. Главная проблема, с которой столкнулись сельхозчиновники и фермеры — господдержка начинающих аграриев. Немало подарков от государства в виде грантов и субсидий выделяются именно под КФХ.

«Право граждан на ведение деятельности в форме КФХ, предоставленное федеральным законодательством, оказалось нереализуемым в связи с технической невозможностью создания КФХ, — обратился к главе ФНС Даниилу Егорову руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов. — Сложившаяся ситуация противоречит целям Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», предусматривающего обеспечение условий для стимулирования прироста количества КФХ».

Проблему заметили и готовы обсуждать. «Вопрос механизма учета вновь создаваемых КФХ, где глава зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в целях их идентификации находится в совместной проработке Минсельхоза России с ФНС России», — ответили «Комсомолке» в налоговой. А фермеры надеются, что это досадное недоразумение вскоре будет исправлено, и в российских селах появятся сотни и тысячи новых фермерских хозяйств. Ко всеобщей пользе.