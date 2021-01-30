Двадцать лет кормят обещаниями: ОНФ в Коми призвал власти построить Дом культуры в селе Богородск

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Корткеросского района с предложением не затягивать с подготовкой проектно-сметной документации и государственной экспертизы проекта строительства Дома культуры (ДК) в селе Богородск. За помощью к общественникам с коллективным письмом обратились местные жители.

Село Богородск — уникальный и один из старейших населенных пунктов Коми. Ему больше 500 лет: село основано в 1485 г. По легенде местность здесь святая. Жители утверждают, что по этой причине здесь не водятся крысы. Но вот уже долгие годы село остается без очага культуры. В советское время Дом культуры оборудовали в храме Рождества Пресвятой Богородицы — одного из красивейших православных религиозных сооружений в регионе. В 2002 г. храм был возвращен Русской православной церкви и восстановлен. С момента возвращения храма власти регулярно принимают планы по строительству нового ДК. Но воз и ныне там.

«Каждый год чиновники кормят обещаниями. Включают в программы, но ничего не происходит. Деньги закладывают, но они не осваиваются. Сейчас администрация района планирует проведение новой экспертизы проекта Дома культуры, говорят, что совет района должен выделить на это средства, но не факт, что выделит. Так каждый год что-то мешает: то одно, то другое. Сколько же так можно?» — задала вопрос местная жительница и активистка Людмила Попова.

Представители ОНФ в Коми до обращения к властям Корткеросского района инициировали на основании коллективного письма граждан рассмотрение этого вопроса на уровне министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

«Минкульт проинформировал, что Дом культуры в Богородске внесен в план строительства в рамках регионального проекта «Культурная среда». Но все упирается в вопрос на уровне муниципальных властей, которые должны подготовить соответствующий проект с проведением государственной экспертизы. Народный фронт в Коми взял этот вопрос на контроль», – прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники отметили, что по региональному проекту ДК на 100 мест с библиотекой в селе Богородск должен быть реализован в 2020-2023 гг. При этом объект включен в план субсидий из федерального бюджета на строительство в 2022 г.

«Беда только в том, что строительство Дома культуры в Богородске включалось в региональные планы и ранее. Но вот уже скоро будет 20 лет, как они срываются. Недопустимо, чтобы это продолжалось и дальше», – отметила Иванова.