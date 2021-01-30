Офицер Росгвардии рассказал жителям Усть-Цилемского района о добровольной сдаче оружия и боеприпасов к нему

В Общественной приемной Главы Республики Коми по Усть-Цилемскому району состоялась прямая линия по вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов к нему.На вопросы граждан ответил начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Усть-Цилемскому району майор полиции Денис Чуркин.

«Под добровольной сдачей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение в отдел полиции достоверной информации о месте их нахождения при наличии реальной возможности дальнейшего их незаконного хранения. За 2020 год поступило 17 заявлений о добровольной сдаче оружия в Усть-Цилемском районе», — отметил офицер Росгвардии.

Жители региона интересовались размерами денежной компенсации за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. Денис Чуркин пояснил, что за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 7500 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного нарезного оружия – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 6000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – 3000 рублей за 1 единицу; за 1 боеприпас к боевому (служебному) оружию – 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию — 45 рублей и к гражданскому огнестрельному оружию — 20 рублей; за 100 г взрывчатого вещества (тротил, аммонит, граммонит, гексоген) — 900 рублей и порох – 100 рублей; за 1 взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) – 3000 рублей; за 1 основную часть огнестрельного оружия – 2250 рублей.

В завершение прямой линии сотрудник Росгвардии подчеркнул, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, либо сообщившие достоверную информацию о месте их нахождения, согласно законодательству РФ, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.