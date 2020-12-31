✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.12.2020

▫ На этой неделе состоялось последнее в этом году заседание общественного совета при администрации района. В повестке — вопросы, которые традиционно затрагивают интересы жителей муниципалитета.

▫ 2020 год стал сложным практически для всех сфер нашего региона. Внес он свои коррективы и в деятельность железнодорожной отрасли. По словам заместителя начальника дороги по территориальному управлению Тимура Шалашнева, этот год прошел под эгидой максимально уберечь работников от коронавирусной инфекции.

▫ ​​​​​​​Воспитанники детских садов Сосногорского района вместе со своими родителями приняли участие в муниципальном творческом конкурсе поделок «Мастерская Деда Мороза». В течение месяца малыши, а также их мамы и папы создавали своими руками новогодние украшения, чтобы потом представить их на суд компетентного жюри.