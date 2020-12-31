✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.12.2020

▫ Под конец уходящего года в одном из поселков сосногорского района решился вопрос с водоснабжением.

▫ В преддверии нового года в Сосногорске стартовала благотворительная акция «Елка желаний». В рамках проекта исполняются мечты детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

▫ ​​​​​​​Новый год — любимый праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. В его преддверии в сосногорском районном совете ветеранов по традиции собрались его активисты, чтобы подвести итоги года и поздравить друг друга.