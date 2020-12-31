✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.12.2020
✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.12.2020
▫ Под конец уходящего года в одном из поселков сосногорского района решился вопрос с водоснабжением.
▫ В преддверии нового года в Сосногорске стартовала благотворительная акция «Елка желаний». В рамках проекта исполняются мечты детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
▫ Новый год — любимый праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. В его преддверии в сосногорском районном совете ветеранов по традиции собрались его активисты, чтобы подвести итоги года и поздравить друг друга.