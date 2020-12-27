В Сысольском районе Республики Коми сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в акции добра и милосердия «Подарок от Деда Мороза»

В преддверии Нового года сотрудники и работники отдела

вневедомственной охраны по Сысольскому району приняли активное

участие в акции добра и милосердия «Подарок от Деда Мороза»,

организованной местным Центром социальной защиты населения. Начальник

отдела капитан полиции Иван Кутькин посетил ребят, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, и поздравил от всего коллектива детей с наступающим

Новым годом.

«Все мы: и взрослые, и дети верим в волшебство и чудеса. Пусть вас

всегда сопровождает хорошее настроение, и исполняются все мечты. Пусть

Новый год принесет много счастливых моментов», — поздравил

руководитель.

Всем ребятам были вручены сладкие подарки, развивающие игры,

детские книги и раскраски.

Поддерживая такие акции, мы дарим радость ребятам и даем

возможность верить в чудеса.