В Сысольском районе Республики Коми сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в акции добра и милосердия «Подарок от Деда Мороза»
В преддверии Нового года сотрудники и работники отдела
вневедомственной охраны по Сысольскому району приняли активное
участие в акции добра и милосердия «Подарок от Деда Мороза»,
организованной местным Центром социальной защиты населения. Начальник
отдела капитан полиции Иван Кутькин посетил ребят, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и поздравил от всего коллектива детей с наступающим
Новым годом.
«Все мы: и взрослые, и дети верим в волшебство и чудеса. Пусть вас
всегда сопровождает хорошее настроение, и исполняются все мечты. Пусть
Новый год принесет много счастливых моментов», — поздравил
руководитель.
Всем ребятам были вручены сладкие подарки, развивающие игры,
детские книги и раскраски.
Поддерживая такие акции, мы дарим радость ребятам и даем
возможность верить в чудеса.