В Сыктывкаре дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии защитили проекты по теме «Правильное питание»

В Русской гимназии г. Сыктывкара среди школьников, в числе которых были дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Коми, состоялся «кулинарный поединок». Не секрет, что дети росгвардейцев не понаслышке знают о систематических занятиях споротом родителей, а вместе с тем и соблюдении правильного питания, чтобы быть здоровым и сильным. На защите проектов гимназисты доказывали пользу приготовленных блюд и рассказывали о продуктах, которые дают человеку энергию, участвуют в строении организма и обогащают его витаминами. Ребята принесли самые разнообразные кулинарные изделия: мясную пиццу, тесто которой приготовлено на основе овсяных хлопьев, конфеты из сухофруктов, сырники, овсяное печенье, фруктово-творожное суфле и фаршированные помидоры с сыром и зеленью.

Ребята пополнили свои знания и активно принимали участие в процессе приготовления полезных блюд.

Завершилась защита проектов дегустацией, во время которой школьники поняли, что один и тот же продукт может иметь разный вкус в каждом блюде.