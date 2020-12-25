Сотрудники лицензионно-разрешительной работы подвели итоги деятельности за год в прямом эфире на радиостанции «Радио России – Коми Гор»

В Сыктывкаре в прямом эфире выступил стали старший инспектор отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Кирилл Исаков, который подвел итоги деятельности в области оборота оружия в регионе. За текущий год в республике были допущены факты хищения, утраты оружия, чаще всего это происходило в период нахождения в лесных массивах при производстве охоты. Майор полиции рассказал о правилах хранения оружия и патронов к нему: хранение должно осуществляться по месту жительства, оружие нужно хранить в сейфах, а также исключить доступ третьих лиц к сейфу в целях предотвращения хищения. Офицер напомнил, что запрещается ношение оружия в период массовых и праздничных мероприятий, что влечет за собой административную, а порой и уголовную ответственность.

В завершении радиоэфира, начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек поблагодарила радиоведущего Вячеслава Тарабукина за многолетнюю и активную работу в информировании жителей нашего региона о деятельности подразделений Росгвардии по Республике Коми и вручила благодарственное письмо от имени командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-полковника Павла Дашкова.

Также Вера Крючек от имени начальника регионального управления полковника полиции Алексея Ходорова вручила благодарственное письмо директору ВГТРК «Коми Гор» Юлии Чубовой.

«Благодарим Вас за творческий подход к работе, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и интересные новостные сюжеты», — отметила офицер.