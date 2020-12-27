Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми почтили память сослуживца сержанта милиции Андрея Полякова

Ежегодно, 27 декабря, в Сыктывкаре сотрудники отряда мобильного особого назначения чтят память сослуживца Андрея Полякова, отдавшего свою жизнь на боевом посту.

Траурное мероприятие открыл заместитель командира отряда – начальник отделения по работе с личным составом ОМОН полковник полиции Иван Зджанский, который отметил, что для нас, живущих сегодня, не забыть ни одного имени, ни одной фамилии людей, отдавших жизнь во имя светлого будущего.

Сотрудники привели в порядок место захоронения, почтили память погибшего товарища минутой молчания и возложили к могиле цветы. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации сержант милиции Андрей Поляков награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России. В 1997 году боец спецподразделения выполнял служебные задачи в населенном пункте Юрья Кировской области. 27 декабря он трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия.