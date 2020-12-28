В Сыктывкаре росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников и военнослужащих с наступающим Новым Годом



Все: взрослые и дети ждут Новогоднего чуда, волшебства. Это праздник наполнен ожиданием радостных событий и сказочной атмосферой. Каждый из нас верит, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполняются. С особым трепетом ждут этот праздник детишки: они пишут письма с заветными желаниями Деду Морозу и ждут его в гости.

В Управлении Росгвардии по Республике Коми стало доброй предновогодней традицией посещать на дому семьи сотрудников и военнослужащих ведомства главным волшебником. Росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка устроили для каждого из ребят небольшое, но по-настоящему праздничное представление. Вместе с гостями дети пели песни, танцевали и рассказывали стихи. Все ребята получали свои заветные подарки из рук Деда Мороза, который пожелал семьям, чтобы в наступающем году у них сбылись самые заветные мечты.

«Для каждого ребёнка Новый год – это праздник, который вызывает трепет в сердцах детей и теплые детские воспоминания у взрослых. Именно Новый год объединяет людей по всему миру. Взрослые радостно вовлекаются в процесс подготовки к празднованию. Для нас взрослых важно, чтобы радостное настроение, вера в чудо долгое время оставалось с детьми, он верили в сказку и надолго запомнили яркие эмоции и впечатления от праздника», — поделились своими впечатлениями росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка.