Сотрудники лицензионно-разрешительной работы по г. Инта призывают граждан быть ответственными к правилам хранения оружия

В конце осени текущего года владелец огнестрельного гладкоствольного оружия, находясь на охоте в Интинском районе, совершил опрокидывание лодки, вследствие чего утопил свое ружье. Небрежность владельца привела к утрате своего оружия. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают владельцам оружия о правилах хранения, ношения оружия и патронов к нему на охоте должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц. Граждане могут хранить оружие и патроны в местах временного пребывания с соблюдением условий предъявляемых к хранению оружия и патронов по месту жительства. Кроме этого необходимо помнить, что транспортировка, принадлежащего гражданам оружия, осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.