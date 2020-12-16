Контроль за камерами через приложение ОНФ привел к резкому сокращению жалоб водителей

Эксперты ОНФ продолжают собирать жалобы водителей на незаконно или неправильно установленные камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения через мобильное приложение «Убитые дороги». Жалобы через систему «Эталон» поступают в контролирующие органы. В 2020 г. количество жалоб резко сократилось по сравнению с прошлым годом, когда Народный фронт только начал эту работу.

В 2019 г. активисты ОНФ провели всероссийский мониторинг дорожных камер и выявили 190 нарушений на 146 объектах. Также через мобильное приложение «Убитые дороги» поступило более 40 жалоб на участки, где камеры не обозначены предупреждающими знаками «Фотовидеофиксация».

В этом году через мобильное приложение активисты ОНФ получили всего 16 жалоб из 12 регионов: три – из Татарстана, по две – из Московской и Омской областей, по одной жалобе – из Калужской, Свердловской, Липецкой, Ленинградской, Саратовской, Брянской областей, Пермского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Основная проблема сейчас состоит в том, что нормативные документы не обязывают помечать передвижные (нестационарные) камеры предупреждающей табличкой «Фотовидеофиксация». На это и ссылаются многие чиновники, отвечая на жалобы автомобилистов дежурными отписками. При этом Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин ранее призывал не прятать камеры от водителей, поскольку они должны выполнять свою основную функцию по обеспечению безопасности дорожного движения, а не наказанию людей. Однако пока не везде региональные власти считают приоритетом обеспечение порядка на дорогах, используя камеры скорее для получения дополнительного дохода.

Например, жители Казани пожаловались на необозначенные знаками камеры, установленные на улицах Павлюхина, Дементьева и Максимова. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан рассмотрело обращение, поступившее через сайт «Убитые дороги», и в результате пришел запутанный странный ответ, что комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД «установлен возле дорожного знака, который не предназначен для скрытой установки комплекса».

В городе Волхове Ленинградской области водители неоднократно получали штрафы с камеры на Октябрьской набережной, установленной без каких-либо предупреждающих знаков. Областное управление по транспорту в ответ сообщило, что «табличка «Фотовидеофиксация» в районе расположения стационарного автоматического средства фиксации нарушений ПДД установлена неправомерно». На самом деле этот ответ звучит как отписка, ведь по факту автомобилисты жаловались на отсутствие знаков, а не на плохую табличку. Подобные ответы рождают новые вопросы и при этом не решают проблемы.

«В обеспечении безопасности на дорогах главное – не штрафы, выписанные водителям, а реальное снижение количества дорожно-транспортных происшествий и жертв в них. Поэтому проект ОНФ «Дорожная инспекция / Карта убитых дорог» собирает информацию о том, как работают регионы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отслеживает статистику на новых участках, отремонтированных по этому проекту, и наблюдает за изменением аварийности в регионе», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

По его мнению, регионы должны поставить перед собой две задачи: повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество штрафов для граждан. Для этого надо не увеличивать количество камер, а обустраивать автомобильные дороги, применяя современные средства организации дорожного движения, такие как островки безопасности, искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами, освещать участки, на которых автомобили могут наехать на пешеходов, и принимать другие подобные меры.