ОНФ проводит опрос граждан о качестве жизни

Опрос проводится для сбора мнения граждан о качестве жизни, в том числе об условиях проживания, общественном транспорте, социальной инфраструктуре, питьевой воде и многом другом.

Исследование затрагивает широкий спектр проблем и факторов качества жизни граждан. Ответы позволят оценить ситуацию в каждом регионе и в стране в целом, отметили представители ОНФ.

Общественники попросили граждан отвечать наиболее полно: «При желании Вы сможете описать позитивные или негативные ситуации, с которыми столкнулись, в свободной форме в конце анкеты».

Итоги опроса будут рассмотрены на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина.

Анкета опроса размещена на специализированном портале ОНФ «Народный контроль».