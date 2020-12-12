Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми объявляет конкурс на лучшую творческую работу  «Новогодняя мастерская»

В преддверии Нового Года и Рождества Христова пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми проводит творческий конкурс «Новогодняя мастерская» для детей военнослужащих и сотрудников Управления. Основная цель конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки, поделки или новогоднего сюрприза с использованием конфет или, шоколадок.

Конкурс проводится с 14 по 28 декабря 2019 года. На конкурс предоставляются игрушки, изготовленные собственноручно, которыми можно украсить новогоднюю ель, а также различные поделки и сладкие подарки в виде новогодних украшений, сделанные из конфет, шоколада и других предметов декора. Основными требованиями, предъявляемыми к изготовлению творческой работы, являются оригинальность, опрятность, яркое исполнение и проявление творческого потенциала. Итоги будут подведены 30 декабря. Участники награждаются дипломами и подарками. С организационными моментами и критериями конкурса можно ознакомиться в положении.

Фотографии работ в хорошем качестве необходимо присылать на электронный адрес почты – press—rosgvardia—komi11@yandex.ru