В Сыктывкаре представитель Росгвардии провел рабочую встречу с руководителями ТЭК

Начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник полиции Дмитрий Кодочигов в режиме видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с руководителями субъектов топливно-энергетического комплекса региона.

В ходе совещания были подведены результаты деятельности отдела государственного контроля за 2020 год, рассмотрены характерные нарушения, выявляемые при проверке выполнения субъектами топливно-энергетического комплекса требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов, а также проведен анализ изменений действующего законодательства Российской Федерации.

«На территории Республики Коми находятся 149 категорированных объектов ТЭК, из них 12 объектов средней категории опасности, 137 – низкой. Данные объекты находятся в собственности, или ими владеют на другом законном основании 27 субъектов ТЭК различных организационно-правовых форм», — отметил офицер.

Дмитрий Кодочигов также пояснил, что анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий свидетельствует об эффективности принимаемых подразделениями государственного контроля Росгвардии мер реагирования в отношении субъектов ТЭК, а также проводимых профилактических мероприятий, что подтверждается планомерным увеличением доли объектов ТЭК, состояние безопасности и антитеррористической защищенности которых соответствует обязательным требованиям.