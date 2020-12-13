Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми за неделю изъяли 14 единиц оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми рассмотрено 480 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности. Выявлено 29 правонарушений в области оборота оружия, изъято 14 единиц охотничьего оружия.

Подавляющая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду не соблюдения сроков продления разрешительных документов.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.