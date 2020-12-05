ОНФ в Коми помог жильцам дома на улице Димитрова в Сыктывкаре добиться замены сломанных почтовых ящиков

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Коми помогли жителям одного из подъездов многоквартирного дома на улице Димитрова, 12, в Сыктывкаре установить новые почтовые ящики. Старые разбили хулиганы, и корреспонденция из них регулярно стала пропадать, а обращения в управляющую компанию не дали результата. Жители пытались самостоятельно решить вопрос с весны 2020 г., а после обратились за помощью в ОНФ.

Активисты Народного фронта в Коми направили обращение в управляющую организацию и попросили помочь людям произвести замену сломанных почтовых ящиков. Такой шаг общественников возымел действие: сотрудники организации демонтировали разбитые почтовые ящики в подъезде и установили новые.

Жильцы поблагодарили активистов ОНФ в Коми за содействие. «Огромное вас спасибо. Ведь мы бились с нашей проблемой с марта. Наконец-то она решена», – сказала жительница дома № 12 на улице Димитрова Любовь Исаева.

«Рады, что смогли помочь гражданам. Но важно, чтобы возникающие вопросы собственники жилья решали напрямую с управляющими организациями и добивались результата. Эксперты ОНФ увидели, что с управляющими компаниями работать можно. Нужно, чтобы сами граждане научились это делать. Ведь общественников на всех не хватит, а механизмы работы жителей с «управляйками» сейчас есть, необходимо только их до конца использовать. Если все делать грамотно, то компаниям будет очень невыгодно плохо относиться к своему делу. На площадке ОНФ в Коми для этого регулярно работает консультативная школа для граждан по вопросам ЖКХ. В 2021 году запускаем ее снова», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.