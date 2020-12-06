Для школ Республики Коми в екатеринбургской колонии ИК-10 изготовят мебели на почти 11 миллионов рублей
Для школ Республики Коми в екатеринбургской колонии ИК-10 изготовят мебели на почти 11 миллионов рублей
https://66.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=533242
Администрация ИК-10 (г. Екатеринбург) ГУФСИН России по Свердловской области заключила контракт на изготовление и поставку офисной мебели для службы единого заказчика Республики Коми на сумму 10 миллионов 762 тысячи рублей.
Для Республики Коми будет изготовлена следующая продукция:
Столы и стулья ученические, шкафы, тумбы, скамейки, стеллажи,
В настоящее время на участке по изготовлению корпусной мебели трудоустроено 71 осужденный, из них 28 «исковиков». Среднемесячная заработная плата осужденных составляет 15 016,00 рублей.
Отметим, что в ИК-10 по указанию начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Федорова было закуплено новое оборудование для производства корпусной и мягкой мебели.
В прошлом и в этом году ИК-10 поставила мебель в таможенное управление Свердловской области, несколько больниц и детсадов нескольких регионов.
ИК-10 только недавно заключила 12 государственных контрактов на общую сумму 43 870 176,40 рублей на поставку мебели для общеобразовательных школ и муниципальных садов.
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области