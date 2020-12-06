Для школ Республики Коми в екатеринбургской колонии ИК-10 изготовят мебели на почти 11 миллионов рублей

https://66.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=533242

Администрация ИК-10 (г. Екатеринбург) ГУФСИН России по Свердловской области заключила​ контракт​ на изготовление и поставку​ офисной мебели​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ для службы единого заказчика Республики Коми на сумму 10 миллионов 762​ тысячи рублей.

Для Республики Коми будет изготовлена следующая продукция:

Столы и стулья ученические, шкафы, тумбы, скамейки, стеллажи,

В настоящее время на участке по изготовлению корпусной мебели трудоустроено​ 71 осужденный,​ из них 28 «исковиков». Среднемесячная заработная плата осужденных составляет​ 15 016,00​ рублей.

Отметим, что в ИК-10 по указанию начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Федорова было закуплено новое оборудование для производства корпусной и мягкой мебели.

В прошлом и в этом году ИК-10 поставила мебель в таможенное управление Свердловской области, несколько больниц и детсадов нескольких регионов.

ИК-10 только недавно заключила 12 государственных контрактов на общую сумму 43 870​ 176,40 рублей на поставку мебели для общеобразовательных школ и муниципальных садов.​

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области