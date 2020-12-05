Заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Коми принял участие в церемонии принятия присяги кадетами подшефной школы

В Выльгортской общеобразовательной школе № 2 состоялась торжественная церемония приведения к присяге кадетов пятого класса. Почетными гостями мероприятия стали военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми, представители администрации Сыктывдинского района, военного комиссариата, ветеранского движения воинов-интернационалистов, ветераны боевых действий десантных войск, педагоги и родители юных кадет.

С напутственными словами к школьникам обратился заместитель начальника по работе с личным составом территориального управления Росгвардии полковник Сергей Андрющенко. «Желаю вам гордо нести почетное звание кадета, успешной учебы, твердости духа и стремления в овладении знаниями. Уверен, что из вас в будущем вырастут достойные защитники Родины», – поздравил ребят офицер.

Мальчишки и девчонки дали торжественное обещание быть честными и дисциплинированными, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, беречь и преумножать славные традиции кадетского движения.

В завершение праздничного мероприятия школьники исполнили кадетский вальс, продемонстрировали основы строевой подготовки и выполнили нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова.