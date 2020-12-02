ОНФ сообщает о риске неисполнения сроков строительства социальных объектов на сотни миллионов рублей

ОНФ направил в Правительство РФ результаты мониторинга строительства и реконструкции объектов социального назначения, включенных в мероприятия национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части создания пяти индустриальных парков.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький: «Выполняя поручение лидера Народного фронта, Президента России Владимира Путина от 4 марта 2020 года № Пр-434, мы выборочно проверили 156 объектов социального назначения, возведение которых планировалось завершить либо до 31 декабря 2019 года, либо до 31 декабря 2020 года. Риск незавершения строительства и реконструкции выявлен в отношении 15 объектов социального назначения. Проанализировав условия исполнения контрактов, ОНФ предлагает правительству подготовить для субъектов рекомендации о создании системы управленческого контроля за строительством и вводом в эксплуатацию объектов, предусматривающей регламент по срокам проведения торгов, разработки ПСД и осуществления строительно-монтажных работ; предельные сроки начала профильной деятельности объекта после ввода в эксплуатацию».

По состоянию на 23 ноября 2020 г. риск незавершения строительства и реконструкции выявлен в отношении:

четырех спортивных объектов (Белгородская, Брянская, Калужская и Новгородская области);

пяти школ (Республика Бурятия – 2 объекта, Ставропольский край, Белгородская и Томская области);

театра в Республике Калмыкия;

пяти домов культуры (Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Астраханская область, Липецкая область – 2 объекта);

двух индустриальных парков (Республика Дагестан и Чеченская Республика).

На всех указанных объектах осуществляются строительно-монтажные работы, кроме индустриального парка в Республике Дагестан, где строительные работы на момент мониторинга не производились и объект может перейти в категорию объектов незавершенного строительства.

В отношении восьми указанных объектов (спортивные объекты в Белгородской и Калужской областях, школы в Ставропольском крае и Белгородской области, дома культуры в Удмуртской Республике, Астраханской и Липецкой областях) ОНФ отмечает вероятность завершения их строительства в срок до 31 декабря 2020 г. при условии принятия дополнительных мер.

Также в ОНФ отметили объекты, которые не введут в срок, несмотря на завершение строительства. Так, в Костромской области позже будет введен новый корпус онкологического диспансера. Там установлен магнитно-резонансный томограф производства Германии, и специалисты производителя не могут приступить к пусконаладочным работам из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В Республике Дагестан школа на 320 мест построена, но не введена в эксплуатацию, потому что объект расположен на сельскохозяйственных землях отгонного животноводства.

В письме председателю правительства Михаилу Мишустину эксперты ОНФ указали предложения, направленные на недопущение срыва сроков строительства объектов по нацпроектам. В частности, можно предусмотреть в информационной системе «Управление» размещение фотографий строящихся объектов в целях оперативного и достоверного сбора информации. ОНФ продолжит контролировать реализацию нацпроектов.