14 декабря 2020 года — общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936, ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в целях обеспечения возможности реализации права граждан на личное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, проводится общероссийский день приёма граждан.

14 декабря 2020 года с 12.00 до 20.00 в Управлении Росгвардии по Республике Коми запланировано проведение личного приема граждан.

В Управлении Росгвардии по Республике Коми личный приём граждан будет проводить заместитель начальника управления полковник Груднак Владимир Михайлович, по адресу: г. Сыктывкар, улица Кирова, дом 64.

В ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» личный приём граждан будет проводить начальник управления полковник полиции Петренко Алексей Петрович, по адресу: г. Сыктывкар, улица Домны Каликовой, дом 19.

Телефон для предварительной записи: 8 (8212) 21-20-39.

Личный приём проводится при наличии у гражданина документа, удостоверяющего личность.

ВНИМАНИЕ!

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, личный прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи.

Граждане, предварительно записавшиеся на личный прием, прибывают заблаговременно, но не ранее чем за 10 минут до наступления времени проведения личного приема. Допуск граждан в помещения для личного приема, предварительно не записавшихся или пришедших с опозданием указанного в предварительной записи времени, не предусмотрен.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в рамках организации и проведения личного приема граждан предписывается:

— обязательное наличие у граждан, прибывающих на прием, маски и перчаток;

— соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров в период ожидания и при непосредственном проведении личного приема;

— заблаговременная подготовка гражданами, записанными на личный прием, обращения в письменной форме;

— оптимизация времени приема каждого гражданина, с ограничением его общей продолжительности до 15 минут;

— не допуск на личный прием лиц, находящихся на карантине или самоизоляции, а также по медицинским показаниям (повышенная температура, насморк и др.).

В этой связи информируем, что в местах личного приема граждан будет проводиться бесконтактная термометрия.

Просьба отнестись к вышеуказанным мерам безопасности с пониманием и соблюдать установленные рекомендации.