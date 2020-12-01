ОНФ: 41% обращений на горячую линию «Школьный завтрак» связан с некачественным питанием

На II Всероссийской конференции, посвященной вопросам питания в образовательных учреждениях и проходящей в Мордовии, ОНФ представил итоги работы совместной горячей линии ОНФ и Минпросвещения «Школьный завтрак». За время работы на нее поступило 5153 обращения, сформировано 1708 жалоб, 41% жалоб связан с качеством питания, 72% жалоб в результате реагирования были устранены.

Напомним, что для контроля за исполнением поручения Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по обеспечению младших школьников бесплатным горячим питанием с начала учебного 2020/2021 года была запущена специальная горячая линия. Обращения принимаются как по телефону 8(800)200-34-11, так и на сайте http://propitanie.onf.ru.

«Мы предполагали, что основное внимание на горячей линии будет уделено проблеме отсутствия горячего питания в школах. Однако таких жалоб практически не было, а все, которые были, устранялись совместной рабочей группой ОНФ и Минпросвещения. Анализ обращений подтвердил итоги опроса, проведенного в 2019 году. Большинство жалоб, 41 процент из них, связано с качеством питания. Еще 15 процентов жалоб связаны с плохим составом меню. Также многие родители, а значит, и дети, говорили о режиме питания – слишком коротких переменах или предоставлении поздних завтраков, когда они по времени должны подходить к обеду. Тут важно учитывать, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и введением каскадных расписаний не все проблемы могут устраняться одномоментно», – рассказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной думы РФ Антон Гетта.

Жалобы, объединенные в категорию «Кормят некачественной едой», следующие: 47% – питание холодное; 20% – дети отказываются есть; 19% – невкусно; 17% – пища имеет признаки испорченности (плохо пахнет, кислый, горький вкус, просроченное, гнилое, с плесенью); 10% – маленькие порции; 8% – каша плохого качества (плохой вид, комками, пригорелая, на воде, невкусная и т.п.); 7% – еда плохо выглядит, 6% – проблемы с пищеварением после еды в школе (болит живот, тошнота); 5% – кормят сосисками; 5% – пересоленная еда; 5% – в еде попались посторонние предметы (насекомые, волосы, ногти, скрепки, мусор); 5% – еда сырая, недоваренная, недоготовленная; 5% – однообразно; 4% – слипшиеся, разваренные макароны; 3% – грязная посуда, антисанитария в местах выдачи еды; 2% – едят всухомятку, булки; 1% – жалобы на поставщика.

В жалобах чаще всего упоминаются оценки: плохо (15%), отвратительно (7%), ужасно (5%), неприятно (2%).

Все жалобы, поступившие в ОНФ, обрабатываются экспертами, а затем проверяются общественниками с представителями Министерства просвещения, Роспотребнадзора, прокуратуры и региональных органов власти.

«Уже сейчас мы видим высокую эффективность от работы горячей линии. Большинство поступающих жалоб устранены, в течение нескольких дней следует реакция ответственных ведомств», – отметил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Например, в Томской области после жалоб детей на плохое самочувствие и просроченные продукты активистам ОНФ удалось добиться выговора заведующей столовой и замечания директору школы. Совместно с администрацией школы принято решение о посещении родителями школьной столовой.

«Надо переходить на новый уровень организации школьного питания. Отрабатывать не только конкретные жалобы, но и выявлять системные проблемы, на решение которых должен быть направлен фокус. Государство выделило на организацию питания свыше 120 миллиардов рублей, нужно сделать так, чтобы эти деньги «попали в тарелку ребенка», – подчеркнул Гетта.