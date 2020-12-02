Военнослужащие Росгвардии приняли участие в конференции, посвященной профилактике наркомании

В рамках профилактики правонарушений, связанных с незаконным употреблением наркотических и психотропных веществ, для военнослужащих Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась тематическая конференция. На встрече выступили сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми и представитель общественного совета ведомства отец Максим.

В ходе лекции росгвардейцам рассказали об ответственности, которую предусматривает законодательство за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Приглашенные гости призвали присутствующих вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Кинолог ЦКС МВД по РК провела показательное выступление, в ходе которого служебная собака продемонстрировала росгвардейцам свои навыки по поиску условных закладок. В завершение конференции личному составу Центра подготовки была представлена тематическая выставка о вреде наркотиков.