ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии Covid-19

Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

«Мониторинг ОНФ проведен и в Республике Коми. Эксперты не выявили фактов изготовления фальшивых справок в республике. Это радует. Однако Коми, как и все регионы, все равно под угрозой. Ведь исследование показало, что фальшивые справки в Москве и Санкт-Петербурге можно заказать и купить из любого региона страны», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. Например, в Орел готовы отправить справку с сайта https://p.100-spravok.pro. Справка готовится в течение дня, стоимость – 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей – с подтверждением», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет. Доставка занимает неделю, транспортные расходы необходимо оплатить при получении в почтовом отделении. Стоимость справки – около 2–3 тыс. руб.

Помимо интернета справки об отсутствии Covid-19 можно купить в профильных группах социальных сетей, в которых их предлагают оформить на русском и английском языках. После оплаты справки направляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или курьерской доставкой в течение часа.

Контрольную закупку на одном из порталов, где предлагается услуга в оформлении справки, провела руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова. В подмосковном отделении Народного фронта сообщили, что с рядом фирм в ходе проведенного мониторинга уже связывались: клиентам предлагается справка с отрицательным ПЦР с подтверждением медучреждения задним числом без сдачи анализов на наличие Covid-19. Подтверждение медучреждением происходит в течение 30 дней, но за дополнительную плату контора предлагает подтверждение за три-пять дней. Ехать за справкой никуда не нужно: курьер привезет ее в любую точку Московской области за символическую плату либо доставит в пункт выдачи.

«Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Мы регулярно мониторим интернет на предмет таких предложений и оперативно отправляем их в правоохранительные органы. Любое преступление – в данном случае это мошенничество на здоровье людей – должно быть наказуемо. Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет», – сказала Белехова.

Ранее в региональное отделение ОНФ в Санкт-Петербурге стали поступать сообщения от граждан, что в интернете появилось множество сайтов, продающих фальшивые справки об отсутствии коронавируса. Заявители жаловались, что число таких сайтов постоянно увеличивается. Общественники провели мониторинг, в ходе которого данный факт подтвердился. По итогам своей работы активисты ОНФ в Петербурге обратились в правоохранительные органы с просьбой заблокировать сайты, на которых можно приобрести такие медицинские документы, и привлечь организаторов к ответственности.

Народный фронт подчеркивает, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей. Торговцам липовыми справками не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.