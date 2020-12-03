Военнослужащие Росгвардии приняли участие в памятном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата

В Сыктывкаре у мемориала «Вечная слава» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. Военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и воспитанники военно-патриотического клуба «Скиф» почтили минутой молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня, 3 декабря, в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата. Этот день — увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память», — отметил заместитель командира войсковой части по работе с личным составом подполковник Эренцен Монраев.

Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Вечная слава», а воспитанники военно-патриотического клуба и военнослужащие по призыву прочитали стихи, посвященные павшим героям.