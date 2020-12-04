В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны оперативно отработали план «Квартал»

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного УМВД России по г. Сыктывкару о том, что в одном из магазинов на улице Катаева неизвестный мужчина похитил товар и скрылся в неизвестном направлении. Полицейскими был введен план «Квартал» и передана ориентировка на злоумышленника всем патрульно – постовым нарядам.

Автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, увидев на улице Коммунистической мужчину, схожего по приметам в ориентировке, остановил его для проверки документов. В ходе беседы мужчина заметно нервничал и неуверенно отвечал на вопросы. Росгвардейцы вместе с гражданином проехали на место совершения преступления, где сотрудница магазина опознала злоумышленника и подтвердила факт хищения продуктов. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.