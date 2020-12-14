Дорожная инспекция ОНФ принимает обращения граждан об укладке асфальта в снег

Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» принимает сообщения граждан о случаях, когда строители укладывают асфальт в дождь, снег и при низкой температуре. Сообщить об этом можно на сайте проекта, через его мобильное приложение или страницы в соцсетях. По тем обращениям, которые граждане уже прислали в ОНФ, эксперты проекта направили запросы в администрации городов или Генпрокуратуру РФ.

«В центре Москвы – в оживленном Костомаровском переулке – дорожники без спецодежды, не выставив необходимые знаки, стараются «закатывать» асфальт в снег и лужи. При этом по проезжей части ходят какие-то люди в черных куртках и пытаются рулить автомобильным движением. Знает ли заказчик о качестве предоставляемых ему услуг? Чтобы выяснить это, мы направили запрос мэру столицы», – привел пример несоответствующей стандартам деятельности дорожных служба эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

За время акции #АсфальтВСнег, которая стартовала в ноябре, эксперты проекта зафиксировали 32 случая некачественного ремонта: шесть – в столице, пять – в Челябинской области, четыре в – Самарской области, три случая – во Владимирской, по два – в Псковской и Липецкой областях, по одному – в Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Амурской, Архангельской, Оренбургской, Смоленской и Ярославской областях.

По 18 фактам эксперты ОНФ направили запросы главам администраций городов. А по поводу случая в г. Нижневартовске (ХМАО – Югра) – обратились к генеральному прокурору РФ, так как местная прокуратура не выявила нарушений. Хотя на основе фото- и видеосъемки дорожные эксперты сделали выводы о некачественной укладке асфальта при неблагоприятных погодных условиях.

Авторы видеосюжета рассказали, что рабочие просто высыпали асфальт на снег. Во время съемки один из них даже пытался выбить у журналиста из рук телефон. На кадрах тот носком ботинка поддевает свежее покрытие, перемешанное со снегом. Кстати, сумма этого контракта составила 250 млн руб., а подрядчик заверил, что несет четырехлетнюю гарантию за проведенные работы. Но практика показывает, что такие «работы по гарантии» заканчиваются в лучшем случае ямочным ремонтом, после которого качество асфальта остается низким.

Сейчас эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» изучают закупки по выявленным контрактам и смотрят, насколько прописанные в них сроки соотносятся с погодными условиями в регионах.

«Мы просим всех неравнодушных граждан сообщать о подобных нарушениях технологии – обязательно рассмотрим каждый случай и вместе будем добиваться того, чтобы некачественные работы были переделаны, а заказчики усилили контроль за дорожными работами в своих регионах», – заверил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Сообщить об укладке асфальта в снег и дождь можно:

– через сайт проекта https://dorogi-onf.ru/ – раздел «Хочу отметить дорогу»;

– через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (в «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место – когда и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ проводит мониторинг и сбор обращений;

– через свою страницу в Instagram – в публикации надо отметить проект @dorogirussia;

– через мобильное приложение проекта – раздел «Асфальт в дождь/снег». После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play;

– обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.

Неблагоприятные погодные условия для дорожных работ – это температура воздуха от +10 до -10 градусов. То есть погода во многих регионах уже не позволяет укладывать асфальт без специального оборудования и материалов. Но чаще всего те, кто работают в неблагоприятных условиях, таким требованиям не следуют.