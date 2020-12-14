ОНФ в Коми добился признания аварийным многоквартирного дома в селе Богородск

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились признания аварийным 12-квартирного деревянного жилого дома №3 на улице Совхозной в селе Богородск Корткеросского района. Общественники на основании жалоб граждан подняли этот вопрос на различных уровнях власти. После обращения экспертов ОНФ администрация района обратилась в региональное отделение АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», которое вынесло заключение – признать дом опасным для проживания.

«Наше заключение – дом аварийный. Рекомендовано его снести и снять с учета. Данное заключение будет направлено в администрацию Корткеросского района», — сообщила экспертам ОНФ инженер Ростехинвентаризации – Федерального БТИ по Коми Галина Куликова.

Жители дома в Богородске давно добивались признания их строения аварийным, но собственник — администрация Корткеросского района — не спешил с этим вопросом. Люди обратились за помощью в ОНФ. Общественники в ходе рейдов в село своими глазами увидели, в каких условиях проживают люди.

Напомним, в ходе осмотров эксперты ОНФ в Коми зафиксировали, что дом не имеет центрального отопления – отапливается дровяными печками и электричеством. Водоснабжение отсутствует. Люди, чтобы не ходить далеко за водой, за свой счет вырыли и обустроили рядом с многоквартирным домом обычный сельский колодец, откуда ведрами носят воду. Канализация – выгребные ямы. Но самое опасное — дом начал разваливаться. Частично обвалилась крыша. В некоторых квартирах на втором этаже обрушились перекрытия потолков. Осадки затапливают квартиры до первого этажа. Стены и фундамент дома прогнили.

«ОНФ в Коми продолжит общественный контроль за ситуацией с домом №3 на улице Совхозной в Богородске. Будем добиваться того, чтобы администрация Корткеросского района не медлила с вопросом о включении жителей этого дома в программу переселения из аварийного жилья», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В рамках работы тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» мониторинг аварийных домов в регионе будет продолжен, отметили активисты Народного фронта.