По итогам прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны Республики Коми более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 7 по 13 декабря во время несения службы задержали 24 человека за административные правонарушения и 2 человека за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило 86 сигнала «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В последнее время увеличилось количество хищений из продуктовых магазинов столицы Коми. Местные жители с прилавка похищают продукты питания, предметы быта и алкогольные напитки. На прошлой неделе в числе задержанных лиц на территории магазинов оказались и несовершеннолетние похитители, которых сотрудники вневедомственной охраны после прибытия по сигналу «Тревога» передали в руки родителей и стражей порядка.

В гипермаркете по Сысольскому шоссе служба безопасности заметила по камерам видеонаблюдения мужчин, которые после 23 часов вечера употребляли алкогольную продукцию прямо в торговом зале, не заплатив за нее. На выходных мужчины, находясь в состоянии опьянения, нарушали общественный порядок в одном из увеселительных заведений столицы. Молодые люди 1988 и 1984 года рождения устроили драку, в результате которой было испорчено имущество ночного кафе. Администратор заведения попросила граждан возместить ущерб и покинуть помещение, однако они проигнорировали ее просьбу и продолжили выяснять отношения. Женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл авто экипаж вневедомственной охраны и задержал злоумышленников. Молодые люди были доставлены в дежурную часть полиции УМВД России по г. Сыктывкару для дальнейшего разбирательства.