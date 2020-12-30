Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Считанные дни остаются до наступления Нового, 2021 года, и, по традиции, мы подводим итоги года уходящего.

В условиях пандемии, войска одними из первых включились в противостояние новой угрозе, обеспечив защиту обсерваторов и медицинских учреждений, принимая участие в проведении дезинфекции больниц, объектов образования, транспорта и социального назначения.

И конечно, как многие наши соотечественники, военнослужащие и сотрудники во всех регионах по зову сердца оказывали посильную адресную помощь, сдавая кровь для больных коронавирусной инфекцией и помогая пожилым людям во время самоизоляции.

Несмотря на сложный период, войска продолжили динамично наращивать свой потенциал.

Совершенствуется система управления, учитывающая перспективные решения в области цифровой трансформации.

Повышается уровень боевой подготовки, возрастает эффективность применения сил и средств на ключевых направлениях деятельности.

Поэтапно модернизируются элементы материально-технического обеспечения, укрепляется ресурсная база войск. Особое внимание уделяется решению социальных проблем личного состава.

Все это – результат слаженной работы сплоченного коллектива войск, опирающегося на опыт наших ветеранов, которым мы всегда говорим слова особой признательности.

Дорогие друзья! Наступающий год пройдёт для нас под эгидой сразу двух юбилейных событий: 210-летия со дня образования войск правопорядка и 5-летия создания Росгвардии.

Мы вместе преодолели большой путь, а каждый из вас внес свой достойный вклад в развитие войск и в дело обеспечения защиты национальных интересов на самых ответственных рубежах.

Благодарю вас за самоотверженность, верность долгу и безупречную службу!

Убежден, что общими усилиями мы и в дальнейшем обеспечим успешную реализацию намеченных планов, приумножая достижения прошлых лет.

Пусть новый год принесет каждому из нас удачу и стабильность, будет щедр на яркие события и положительные эмоции.

Пусть близкие люди всегда будут рядом, а их поддержка придает уверенность и силу для непростой, но почетной и ответственной службы.

От всей души желаю мира и согласия в ваших семьях, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом и Рождеством!