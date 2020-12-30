Вуктыл теперь будет охранять Бог Северных Ветров

30 декабря в Вуктыле в сквере на улице Комсомольской состоялось торжественное открытие уникального арт-объекта Бог Северных Ветров, инициированного местным жителем Александром Пинежаниновым.

В торжественном открытии арт-объекта приняли участие: глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» — руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара Идрисова, заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» Татьяна Третьякова, скульптор из Санкт-Петербурга, который изготовил арт-объект Вильгений Мельников, жители города.

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара Идрисова поздравила всех собравшихся с открытием уникальной достопримечательности. Она отметила, что Вуктыл – необыкновенный мегаполис. Ведь когда-то сюда съехались самые смелые, романтичные и талантливые молодые люди со всей страны. Они построили город среди тайги, преодолевая трудности. Вуктыл граничит с неповторимым национальным парком «Югыд ва», поэтому именно здесь должны быть самые интересные арт-объекты.

«Думаю, этот объект обязательно вызовет интерес у вуктыльцев и гостей, желание узнать историю этого образа. Кого-то подтолкнёт к путешествию внутри нашего округа. Планируем включить этот объект в обзорную экскурсию при знакомстве с нашим краем. Будем проводить на этой площадке уличные мероприятия для небольших аудиторий», — сказала Гульнара Идрисова.

Питерский скульптор Вильгений Мельников из студии экспериментальной скульптуры OfelyArt подчеркнул, что для организаторов Всероссийского конкурса «Культурный след» большая радость и честь способствовать открытию нового арт-объекта в Республике Коми. Он выразил надежду, что этот арт-объект полюбят горожане: и те, которым нравится современное искусство и те, которые от творчества далеки. Скульптура будет интересна молодёжи, ведь они найдут полезное применение своим гаджетам. Арт-объект не простой, интерактивный. В постамент встроен QR-код. Наведя на него телефон, можно попасть на сайт, где собрана самая интересная информация о мифологии и истории родного края.

Инициатором проекта стал местный учитель географии Александр Пинежанинов. Его идея принесла победу на Всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след».

«Проект «Культурный след» даёт возможность сделать уголок родного края интересным, чтобы как можно больше людей захотели окунуться в историю, обычаи разных народов, которые живут в разных уголках нашей страны», — поделился Александр Пинежанинов.

Проекты победителей конкурса «Культурный след» реализуются на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при содействии фонда «Живая Классика» и направлены на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. В этом году конкурс объединил более 800 участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в городах.