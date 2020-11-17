В Сыктывкаре росгвардейцы оказали содействие спасательным службам в предотвращении пожара на охраняемом объекте

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о возгорании на одном из охраняемых объектов по улице Морозова.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Помещение было сильно задымлено, а внутри магазина находились люди. На месте возгорания работали аварийно-спасательные службы города, которых вызвали сотрудники магазина. Во время работы пожарной команды полицейские группы задержания помогли в оцеплении объекта и обеспечении безопасности прилегающей территории.

Благодаря слаженным действиям спасателей и стражей порядка, а также исправной работе системы охранно-пожарной сигнализации удалось избежать серьезных последствий возгорания и обеспечить безопасность местных жителей.