ОНФ представит новые предложения в единый план достижения национальных целей развития

Народный фронт дополнит новыми предложениями единый план достижения национальных целей развития. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с представителями Народного фронта и Общественной палаты России. ОНФ в течение месяца подготовит для Правительства РФ предложения после изучения плана, который представляет собой 350-страничный документ.

«Это [единый план достижения национальных целей развития] – незаконченный материал. И, не побоюсь сказать, он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа, – это цели. Вот целевые параметры, которые здесь заданы, – это те оси, которые нам с вами снижают неопределенность и которые четко говорят, куда нам двигаться», – сказал Белоусов о модернизации плана, который будет корректироваться в соответствии с новыми предложениями.

В онлайн-совещании «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» участвовали также министр экономического развития РФ Максим Решетников и помощник Президента РФ Максим Орешкин.

«Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия, очевидно, изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности, – подчеркнул Решетников. – Еще один вызов – это запрос на социальную справедливость и снижение уровня бедности. Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех – это увеличение доходов и повышение качества жизни. Однако очевидно, что только экономическим ростом без развития специальных механизмов борьбы с бедностью нам [этого] не достичь. Поэтому план предусматривает меры по повышению адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации», – добавил Решетников.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что Народный фронт традиционно приглашает к диалогу экспертов и практиков бизнес-сообщества для формирования предложений в план на основе реальной работы и возможностей.

«В плане есть пункт, связанный с проактивным информированием людей о мерах социальной поддержки, которые им полагаются. Мы сейчас реализуем в нескольких регионах пилотный проект совместно с Министерством труда таким образом, чтобы объединить меры поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Чтобы человек мог приходить, например, в МФЦ и в одно касание получать эту информацию. На данный момент нет единой точки, где можно было бы оперативно об этом узнать, а для людей в текущей ситуации это крайне важно», – отметил он.

Кузнецов также рассказал о модернизации и развитии мониторинговых сервисов ОНФ: «Вместе с Яндексом мы сделали мониторинг контейнерных площадок как индикатор реализации реформы. Сейчас на «Яндекс.Картах» 104 тысячи площадок, по которым люди оценивают чистоту и график вывоза мусора. И таким образом выражают мнение о происходящих изменениях».

«Вы действительно находитесь в безусловном постоянном контакте с теми, кто работает на земле: и с общественными организациями, и с инициативными, активными гражданами. Наша с вами общая задача в том, чтобы его структурировать», – отметил Белоусов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева сообщила об оценке Народным фронтом общественно значимых результатов при рассмотрении индикаторов нацпроектов: «Мы сформулировали для себя общественно значимые результаты, которые действительно верифицировали и обсуждали с региональными подразделениями ОНФ. Мы понимаем, что эти общественно значимые результаты понимаются, ожидаются. У нас есть очень много людей в регионах, которые участвуют и своими проектами, и движениями, которые они развивают много лет. И, конечно, в этом плане экспертиза ОНФ будет продолжаться в том числе при анализе тех индикаторов, благодаря которым мы будем считать, что достижения проектов нами контролируются».

По словам Шмелевой, ОНФ уделяет особое внимание повышению профессионального развития педагогических и руководящих работников в системе общего образования. «Я также хотела бы попросить некоторое время для того, чтобы мы выработали позицию по конкретным индикаторам, связанным с достижением результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» и в целом нацпроекта «Образование». Мы на своих площадках проведем дополнительное обсуждение и в ближайшее время дадим заключение, но в целом огромное спасибо за ту конструктивную работу, которая у нас ведется и будет продолжаться в течение мониторинга общих результатов», – добавила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в едином плане достижения национальных целей развития уже нашли отражение предложения Народного фронта: «Важно, что единый план ориентирован на конкретного человека. В текущем году Общероссийский народный фронт направлял в адрес Правительства России экспертные предложения для формирования плана действий. В результате в нем нашли отражение инициативы ОНФ по повышению эффективности деятельности служб занятости населения, развитию регулирования в сфере процедуры банкротства, а также развитию регулирования в сфере регистрирования прав собственности и кадастрового учета. В проекте плана по достижению целей до 2030 года также учтены предложения Народного фронта в части нацпроекта по производительности труда по размещению в онлайне материалов и сервисов по повышению производительности труда и обеспечению роста заинтересованности сотрудников предприятий, участвующих в нацпроекте, в повышении эффективности своего труда».

«У наших экспертов еще остались предложения, которые мы хотели бы донести до Правительства России. В качестве примера мы предлагаем ввести механизм ускоренной амортизации на новое оборудование, которое приобретено организациями в период до 2020–2021 годов, причем в первую очередь это касается отечественного оборудования. Для него предлагался коэффициент 2», – добавил Комиссаров.

В совещании участвовали эксперты Бизнес-платформы Народного фронта: СЕО компании YouDo Денис Кутергин, финалист конкурса «Лидеры России. Политика», основатель и исполнительный директор ООО «Бестдоктор» Михаил Беляндинов и сооснователь Genotek Артем Елмуратов.

Беляндинов предложил создать единый data-центр для учета и анализа качества медицинских услуг: «Это позволит нам иметь полную аналитику о том, как мы лечим, с помощью каких медицинских услуг, лекарств, как конкретный врач лечит ту или иную болезнь. Впоследствии мы сможем сравнивать стандартные и целевые назначения по каждой конкретной нозологии. Это позволит грамотно контролировать лечение и выровнять дисбаланс медицины в регионах».

Кроме того, Беляндинов выступил за создание системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию: «Необходимо будет произвести анализ работы, которая была сделана в период текущей эпидемии и разработать документ, в котором будут методологические рекомендации о том, как стоит действовать в схожих ситуациях».

Елмуратов обратил внимание на необходимость качественного взаимодействие научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных компаний: «Это нужно для того, чтобы разработки превращались в конечные продукты и позволяли подпитывать НИИ дополнительным финансированием. В этой связи мы вместе с ОНФ провели серию встреч с представителями научных институтов, университетов и высокотехнологичных компаний. В рабочем порядке с Министерством высшего образования и науки было согласовано отразить и общественную значимость научных разработок. Показатель «Обеспечен устойчивый вклад отечественной научной сферы в развитие экономики» будет переформулирован в «Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу».

Кутергин указал на недостаточную информированность населения о режиме самозанятости и предложил задействовать для информирования людей о преимуществах перехода на этот режим возможности социальной рекламы: «На прошлой неделе узнал, что словом года в стране стало слово «самоизоляция», и вот очень бы хотелось, чтобы словом года в следующем году стало слово «самозанятость», и не только словом, но и делом, потому что оно напрямую может затронуть десятки миллионов жителей нашей страны».

По словам Кутергина, информационную поддержку, касаемую статуса самозанятых, надо предлагать и в центрах занятости. Эксперт поблагодарил Белоусова за совместную работу с Бизнес-платформой ОНФ: «Андрей Рэмович, у меня возникла проблема, потому что с момента последнего совещания с вами я начал анализировать те инициативы, которые уже либо реализованы, либо они попали в нацплан, и понял, что предлагать особо нечего. Во многом работа, которая сейчас проводится, ломает стереотипы о том, что бизнеса не слышно, либо не существует каких-то платформ, которые позволяют бизнесу высказываться. Спасибо большое за возможность высказаться и платформе ОНФ – за рупор общения с государством».

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева отметила, что «львиная доля предложений по единому плану касалась новой парадигмы социального государства».

«У людей есть запрос на социальную справедливость, качественные изменения в социальной сфере, но еще очень важно всегда есть запрос на понимание действий власти, прозрачность поведения органов исполнительной власти в выработке решений, – сказала Михеева. – Запрос на понимание решений властей будет гораздо проще удовлетворять в связи с тем, что в положениях плана есть формирование цифровой среды, которая позволит осуществлять общественный контроль и оценивать удовлетворенность граждан».