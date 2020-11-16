Сотрудники вневедомственной охраны Сыктывкара задержали мужчину, который попытался выпить алкоголь в гипермаркете

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 9 по 15 ноября во время несения службы было задержано 6 человек за совершение различных преступлений и 34 человека за административные правонарушения. За неделю на пульт централизованной охраны поступило 96 сигналов «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 8 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В числе задержанных лиц оказались нарушители общественного порядка в местах общественного питания, увеселительных заведениях, а также гостиницах и торговых центрах. Так, в одном из ресторанов г. Сыктывкара по улице Коммунистическая, мужчина, находясь в состоянии опьянения, провоцировал посетителей на противоправные действия. Успокоить агрессивного гостя удалось сотрудникам вневедомственной охраны, оперативно прибывшим на срабатывание тревожной кнопки. Сигнал «Тревога» поступил из одной местной гостиницы, в которую зашла нетрезвая компания. Гости пытались испортить имущество и не реагировали на просьбу администратора покинуть помещение, после чего женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации.

В продуктовом гипермаркете по Сысольскому шоссе росгвардейцами были задержаны граждане, пытавшиеся совершить хищение товаров. Местный житель, не успев совершить покупку алкогольной продукции до 22 часов, выпил спиртное в торговом зале. Противоправные действия заметили сотрудники магазина и вызвали автоэкипаж Росгвардии. Мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.