В подразделениях Управления Росгвардии по Республике Коми завершилась итоговая проверка

В подразделениях территориального управления Росгвардии завершилась сдача итоговой проверки за 2020 год, целью которой являлось определение подготовленности личного состава к выполнению стоящих перед ними задач.

Личный состав принял участие в квалификационных испытаниях на присвоение, подтверждение или повышение классной квалификации (звания). Росгвардейцы продемонстрировали свои умения и навыки в практическом выполнении упражнений из боевого оружия, а также показали высокий уровень физической подготовленности. Кроме того, сотрудниками и военнослужащими успешно сданы теоретические зачёты по морально-психологической, правовой, медицинской, инженерной, технической, тактико-специальной подготовке.

По результатам проверки отмечен высокий уровень готовности сотрудников и военнослужащих к выполнению поставленных задач.