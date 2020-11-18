ОНФ и «Россия – страна возможностей» открыли «Взлетную полосу» для подготовки сирот к поступлению в вузы

Всего лишь 100 сирот из 22 тысяч, оканчивающих ежегодно школу, поступают в вузы, ОНФ и «Россия – страна возможностей» хотят исправить эту статистику и запускают для таких детей проект «Взлетная полоса». Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказали сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова и руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

«Сегодня заработал сайт взлетнаяполоса.рф, на нем идет регистрация участников, – сообщил Илья Семин. – После регистрации потенциальный участник проекта должен пройти профориентационный тест, это нам позволит определить мотивированных ребят, и по каким предметам мы им должны оказать помощь. Пул участников мы определим к январю и с января начнется образовательная программа».

Образовательная программа включает в себя занятия по подготовке к ЕГЭ и мотивирующие занятия. Преподаватели, в том числе из ведущих вузов страны, будут готовить ребят к успешной сдаче ЕГЭ по специальностям, которые те выберут. В расписании 5 основных предметов: русский язык, математика, английский, естествознание и физика, но окончательно его сформируют в январе, когда станут понятны профили, заявленные участниками. На втором этапе каждому участнику дадут наставника из числа победителей проектов «Профстажировки 2.0» и конкурса «Лидеры России», которые будут сопровождать подопечного до сдачи ЕГЭ и поддерживать и в будущей взрослой жизни.

«Мы понимаем, что, когда ребенок остается без родителей, он более уязвим, ему нужны поддержка и доброе слово, чтобы поверить в себя, – отметил Алексей Комиссаров. – К сожалению, часто таким ребятам не хватает простого совета, чтобы принять верное решение и грамотно воспользоваться своими возможностями. Проект «Взлетная полоса» позволит создать систему дистанционных возможностей для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она поможет ребятам определить и развить свои способности, приобрести уверенность в собственных силах и стать конкурентоспособными при поступлении в ведущие вузы страны. Мы ожидаем, что «Взлетная полоса» станет ответом на важнейший общественный запрос – обеспечение равных возможностей в получении бесплатного высшего образования в России».

Существующую статистику с поступлением выпускников сиротских учреждений и воспитанников приемных семей в вузы озвучила Анна Кузнецова.

«С каждым годом всё меньшее число таких ребят поступает в вузы. Этим детям нужна принципиальная помощь, и когда коллеги из ОНФ мне позвонили, я им сразу после первой фразы, в которой прозвучало: мы разработали проект, направленный на помощь детям-сиротам для поступления в вузы, – не дослушала и ответила: мы с вами!» – рассказала Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ. Она отметила, что аппаратом Уполномоченного ведется работа с соответствующим законодательством, в октябре прошло первое чтение законопроекта, определяющего квоту сирот при поступлении как бессрочную – в предыдущей редакции законопроекта она выпала. «Но все равно без поддержки, без наставничества, мы даже такими системными шагами эту проблему не решим, – заявила Кузнецова. – Хочу поблагодарить ОНФ за то, что эта тема стала главной в проекте, мы будем помогать изо всех сил. Первые регионы и уполномоченные по правам ребенка в регионах готовы подключиться, в добрый путь!»

Идею проекта горячо поддержал член Центрального штаба ОНФ, ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров.

«У нас сегодня учится 186 детей-сирот. Мы принимаем их без конкурса, это государственная льгота, но, когда есть подготовка, они во время учебы чувствуют себя по-другому. Учиться в Бауманке – одном из ведущих технических университетов страны, в других технических университетах – трудно, – подчеркнул Александров. – Помочь им подготовиться, дать им возможность прийти в вуз равноправным студентом – это очень богатая идея и этим надо всем миром заниматься. У нас, например, есть физико-математическая школа на общественных началах, которую ведут студенты-старшекурсники, и у молодых людей они пользуются особым авторитетом – ведь знания передаются от агентов влияния! Вот молодежь и относится к ним без страха, с доверием. Ведь для выпускников-сирот важна даже не материальная помощь, а внимание, с которым мы к ним отнесемся. Эти ребята – они очень разные. Кто-то со стержнем, понимает, что жизнь ему и так недодала, а кто-то плывет по течению. Нам важно каждого из этих ребят подхватить за руку, но ненавязчиво – они с характером. Мы их и в общественную жизнь привлекаем, чтоб они не чувствовали себя другими. «Взлетная полоса» – очень удачное название, мы позволяем ребятам поднять голову вверх и пойти по этой полосе наравне со всеми».

В тестовом режиме в проект «Взлетная полоса» приглашаются одиннадцатиклассники из Белгородской, Брянской, Ивановской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Севастополя. О поддержке проекта уже заявили Фонд «Сириус», мастерская управления «Сенеж», МГЛУ им. Мориса Тереза, РУДН и другие вузы и компании.