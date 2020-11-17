Медиашкола НКО приглашает общественников Республики Коми на бесплатный онлайн-курс по написанию пресс-релизов

Пресс-релиз – главный инструмент общения со СМИ, в том числе и для некоммерческих организаций, но многие НКО не имеют достаточных медиакомпетенций, чтобы написать качественный пресс-релиз. Из-за этого инфоповоды общественников остаются без внимания СМИ и не получают информационной поддержки.

В новом онлайн-курсе Медиашколы НКО выпускающий редактор портала «Открытые НКО» Виктория Савицкая поделится с представителями некоммерческих организаций секретами и тонкостями написания эффективных пресс-релизов. Курс состоит из 5 уроков, где будут разбираться главные ошибки в написании пресс-релиза. Посмотрев весь курс, представители НКО узнают, как написать пресс-релиз, на который обратят внимание СМИ и как повысить вероятность публикации материала.

Для прохождения курса необходимо зарегистрироваться на сайте schoolnko.ru. После подтверждения электронной почты, выберите нужный курс в разделе «Онлайн курсы». На электронную почту вам придет письмо, информирующее о начале обучения. Ссылка на регистрацию: https://schoolnko.ru/course/kurs-po-napisaniyu-press-reliza. Регистрация открыта до 23 ноября (включительно). Начало обучения – 24 ноября.

Обучение на курсе бесплатное. Слушатели, просмотревшие все уроки и выполнившие все домашние задания, получат сертификат о прохождении курса. Проект реализуется АНО «Центр современных медиа и технологий» при поддержке Фонда президентских грантов.

Медиашкола НКО — команда экспертов, которая делится опытом медиапродвижения с некоммерческими организациями. Проект существует с 2018 года. За это время он успел зарекомендовать себя как современную сетевую обучающую школу. Участниками Медиашколы НКО стали уже более 1500 сотрудников из общественных организаций со всей России.