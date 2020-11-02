В ОНФ сформирована рабочая группа по правам бездомных людей

На первом организационном заседании рабочей группы ОНФ по выработке комплексных решений, связанных с помощью бездомным людям, участники обсудили план работы и формат взаимодействия с органами власти на ближайшие полгода.

В мероприятии участвовали член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, директор фонда «Дом друзей» Алания Журкина, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Ирина Мешкова, руководитель программы «Справедливая помощь 2.0» фонда «Справедливая помощь» Жанна Горькая, руководитель проекта «Благотворительная больница» Сергей Иевков, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ, Минюста и МВД России.

По итогам прошедшего в декабре 2019 г. Форума добровольцев президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с общественными организациями предложить комплекс решений по выявлению бездомных лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их социальному сопровождению.

«Мы все понимаем, какая это сложная проблема, требующая высокого уровня межведомственного взаимодействия. У одного бездомного человека могут быть проблемы с регистрацией, жильем, оказанием медицинской помощи и так далее. Часто такие люди оказываются брошенными, а усилий одних волонтерских организаций не хватает. Плюс работы НКО в том, что они видят ситуацию на земле, могут подняться на уровень обобщений и предложить системные механизмы для государства. Роль ОНФ в данном случае состоит в том, чтобы совместно с ВОД «Волонтеры-медики» осуществлять общественный контроль за исполнением поручения Президента и организовать содержательный диалог общественников с органами власти», – отметил советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

В настоящее время согласие войти в рабочую группу дали больше 30 организаций со всей страны.

«Это по сути все ведущие организации в стране, которые занимаются помощью бездомным людям. В последние год-полтора все большее внимание уделяется этой теме. Я надеюсь, что совместно мы будем двигаться к системному решению проблемы, чтобы меньше людей оказывалось на улице, а с другой стороны, те, кто все-таки оказался, имели бы возможность с улицы выбраться. За полгода бездомных из-за экономического кризиса и пандемии стало больше», – рассказал директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

Ответственный секретарь рабочей группы ОНФ по правам бездомных людей Павел Склянчук сообщил, что следующее заседание, которое пройдет в этом году, будет посвящено вопросам, связанным с медицинской помощью бездомным людям, находящимся на улице.