Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы за прошедшую неделю изъято 5 единиц охотничьего оружия

С 26 по 31 октября сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 3 правонарушения в области оборота оружия, изъято 5 единиц охотничьего оружия.

К административной ответственности привлечен житель Прилузского района, находившийся в лесном массиве с охотничьим оружием, не имея при себе разрешения на право его ношения.

Составлено 6 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 257 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.