После сигнала ОНФ в Коми на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре отремонтирован аварийный остановочный павильон

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Коми в администрацию Сыктывкара на Октябрьском проспекте проведен ремонт аварийной остановки «Телецентр». С жалобой на опасный объект к общественникам обратились горожане.

Эксперты регионального отделения ОНФ провели рейд и убедились в справедливости опасений граждан. Остановочный комплекс был построен еще в советское время на оживленной автомагистрали, связывающей разные районы Сыктывкара. В ходе проверки общественники зафиксировали, что крыша внутри павильона буквально разваливается на части: разрушенное дощатое покрытие оказалось все в дырах и сыпется на головы людей. Кроме того, дожидаться автобуса людям предлагалось на кирпичах, залитых неровным слоем пачкающегося цемента. «Это просто издевательство», – отметили граждане.

По итогам рейда активисты Народного фронта обратились в администрацию Сыктывкара. Реакция последовала незамедлительно: ремонт остановочного комплекса был организован в кратчайшие сроки. Выехав на место, общественники убедись, что остановка стала полностью безопасной для пассажиров. Крыша и потолок отремонтированы, сиденья внутри павильона сделаны из дерева.

«Отмечаем оперативную реакцию властей на сигнал общественников и граждан по данному вопросу. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется и в Республике Коми и в Сыктывкаре, предусматривает не только ремонт дорог, но и объектов дорожной инфраструктуры. Общественники продолжат мониторинг качества ремонта дорог и инфраструктуры», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.