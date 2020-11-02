За неделю в Коми сотрудники вневедомственной охраны доставили в дежурную часть полиции более 30 правонарушителей

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года задержано 4 человека за совершение различного рода преступлений, более 30 за административные правонарушения.

На пульт централизованной охраны поступил 91 сигнал «Тревога» из охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 7 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Несколько раз кнопка тревожной сигнализации срабатывала в крупных торговых центрах. Сотрудники вневедомственной охраны выезжали на вызовы «Тревога» в продуктовый гипермаркет по Сысольскому шоссе, где местные жители пытались совершить хищения продуктов питания и бытовой химии, но были замечены работниками магазина. Другой случай был связан с агрессивным мужчиной в помещении магазина электроники. Он мешал вести диалог с покупателями, пытался отобрать товары у продавца-консультанта. Успокоить правонарушителя смогли только сотрудники вневедомственной охраны, которые оперативно приехали на сигнал «Тревога». Мужчина был задержан и доставлен росгвардейцами в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Также в Сыктывкаре женщина совершала покупки в разных фирменных продуктовых магазинах, воспользовавшись чужой картой. Сумма покупок составила более 2000 рублей. Ранее гражданка 1954 года рождения к уголовной ответственности не привлекалась. А мужчину привлек телефонный кабель, который прокладывал один из крупных цифровых провайдеров во дворах домов по ул. Тентюковская. Более 70 метров было похищено местным жителем 1987 года рождения. Сумма причиненного ущерба составила более 20 000 рублей.

Данные граждане были доставлены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по ориентировке дежурной части УМВД России по г. Сыктывкару. По данным фактам проводится проверка.