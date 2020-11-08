Сыктывкарский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования отряда

В Сыктывкаре заместитель командира ОМОН по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Иван Зджанский поздравил личный состав с 27-й годовщиной со дня образования отряда мобильного особого назначения.

«Бойцы спецподразделения – это люди нелегкой и мужественной профессии. Они не редко рискуют своей жизнью, вносят весомый вклад в укрепление правопорядка региона. Задачи, возложенные на отряд, выполняются качественно и в полном объеме, что обеспечивается слаженной работой коллектива, а также оперативностью и профессионализмом личного состава», — отметил полковник полиции Иван Зджанский.

Офицер поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, профессионализм и постоянную готовность исполнить свой служебный долг, а также пожелал бойцам крепкого здоровья и семейного благополучия. Отличившимся сотрудникам были вручены благодарности и ценные подарки