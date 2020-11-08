ОНФ провел 21 опрос общественного мнения для контроля реализации мер поддержки во время пандемии

Эксперты ОНФ представили технологию общественного контроля деятельности органов власти на II Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Секция форума «Социальная защита населения: актуальные вопросы для муниципалитетов БРИКС» прошла при поддержке Народного фронта. В рамках секции рассматривались меры социальной защиты со стороны государства и со стороны некоммерческих структур. В частности, обсуждался опыт стран БРИКС в организации благотворительных фондов, волонтерских корпусов и добровольческих движений. Также рассматривались меры поддержки, которые оказываются во время пандемии, и форматы взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций.

Народный фронт сформировал собственную технологию общественного контроля, состоящую из разных инструментов. В частности, проводятся массовые опросы, рейды, фотомониторинги, экспертные интервью, организуются горячие линии для сбора жалоб. Собранная информация используется для подготовки общественных докладов и заключений на доклады правительства РФ об исполнении поручений Президента РФ. Например, для контроля реализации мер поддержки во время пандемии проведен 21 опрос, а также пять серий экспертных интервью и множество рейдов во всех регионах страны.

«Задача ОНФ – не только выявить проблемы и проверить, как реализуются те или иные меры, но и сформировать предложения по исправлению ситуации. Для этого привлекается широкий круг экспертов. В том числе мы часто привлекаем представителей муниципалитетов, которые непосредственно на местах знают специфику реализации тех или иных программ и проектов», – отметила руководитель сводно-аналитического департамента Исполкома ОНФ Ольга Позднякова.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко указала на необходимость развивать негосударственные формы поддержки населения: «Взаимодействие общественности и власти в России в последнее время усиливается и наполняется новыми смыслами. Особенно ярко это проявилось в 2020 году, когда решения должны быть приняты молниеносно и нет права на ошибку. В таких условиях общественные организации, добровольческие движения, благотворительные фонды становятся серьезной опорой для всех уровней власти».

«Опыт государств БРИКС показывает, что успешное развитие страны возможно только при тесном и конструктивном взаимодействии органов власти, в том числе муниципальных, и социально ориентированных общественных организаций», – подчеркнула Кусайко.