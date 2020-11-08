ОНФ подготовил памятку о распространенных ошибках при использовании маткапитала

Эксперты ОНФ совместно с комиссией по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России и уполномоченной ДОМ.РФ организацией по предоставлению ипотечных займов ИФК «Доминанта» разработали рекомендации гражданам, получившим от государства материнский капитал.

Председатель комиссии Ассоциации юристов по защите социальных и экономических прав, эксперт ОНФ Оксана Старожильцева отметила, что памятка призвана помочь грамотно и законно распорядиться средствами на улучшение жилищных условий и не совершить ошибок из-за незнания закона или неправомерных действий третьих лиц: «Есть информация о деятельности недобросовестных кредитных организаций по обналичиванию материнского капитала, которое является нецелевым использованием мер государственной поддержки. Поэтому важно защитить граждан от неприятностей, которые могут последовать, если доверяться дельцам».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева указала, что изменение в 2019 г. законодательства о работе кредитно-потребительских кооперативов со средствами маткапитала позволило сократить количество схем его обналичивания, чтобы он действительно шел на те цели, на которые предусматривался.

«Однако в законе следует уточнить, что организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных займов в соответствии с требованиями, установленными единым институтом развития в жилищной сфере, должны быть включены в соответствующий перечень на дату заключения договора займа, на погашение которого могут быть направлены средства материнского капитала», – уточнила она.

Памятка направлена на защиту граждан от непреднамеренного участия в незаконных схемах по обналичиванию материнского капитала. Вместе с тем эксперты ОНФ предлагают расширить использование средств маткапитала на капремонт жилья.

«Очень хотелось бы, чтобы возможности использования материнского капитала расширялись. Об этом поступает много обращений граждан, в том числе, на прямую линию к Президенту. Вместе с тем махинаций с бюджетными средствами нельзя допускать. Призываем российские семьи, получившие маткапитал, к благоразумию и надеемся, что памятка поможет уберечь людей от ошибок», – заявила эксперт ОНФ, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова.