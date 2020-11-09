ОНФ настаивает на необходимости прописать «зеленые щиты» в законе о государственной регистрации недвижимости

В настоящее время законом не предусмотрена возможность внесения в ЕГРН сведений о создании лесопарковых зеленых поясов, сообщал ранее Росреестр. Эксперты ОНФ указывают, что по этой причине десятки регионов страны сталкиваются со сложностями при создании «зеленых щитов», направленных на ограничение вырубки деревьев вокруг городов и выполняющих природоохранные функции.

«Лесопарковые зеленые пояса сегодня не рассматриваются законом как самостоятельная учетная единица. В связи с этим сложилась ситуация, при которой Росреестр в лице своих территориальных управлений занял позицию о невозможности внесения границ «зеленых щитов» в ЕГРН, а надзорные органы продолжают настаивать на необходимости такого внесения», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

В результате по состоянию на сентябрь 2020 г. 27 регионов получили отказы кадастровых палат о внесении границ «зеленых щитов» в ЕГРН в связи с отсутствием понятия «лесопарковый зеленый пояс» в федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» и Земельном кодексе РФ, при этом еще два региона могут столкнуться с такими отказами в ближайшее время.

В сентябре Народный фронт уже обратился в адрес заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением поручить Росреестру совместно с Минприроды России разработать законопроект, направленный на закрепление понятия «лесопарковый зеленый пояс» в земельном законодательстве и законодательстве о государственной регистрации недвижимости.

Член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко: «Мы получили принципиальную поддержку Росреестра по вопросу необходимости закрепления в федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» норм об обязательном внесении в ЕГРН сведений о границах «зеленых щитов», а также норм, раскрывающих само это понятие. Однако Росреестр, равно как и иные ведомства, пока не могут четко назвать сроки подготовки и реализации соответствующей законодательной инициативы, в связи с чем, по всей видимости, депутаты Госдумы – активисты ОНФ будут вынуждены сделать это самостоятельно и тем самым ускорить процесс создания «зеленых щитов».