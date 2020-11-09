В Сыктывкаре росгвардейцами были оперативно отработаны сигналы «Тревога», поступившие из торгового центра и образовательного учреждения

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю со 2 по 8 ноября 2020 года за совершение различного рода преступлений задержано 5 человек, за совершение административных правонарушений 28 человек. На пульт централизованной охраны поступило около 80 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 8 случаях были пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, росгвардейцами были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции мужчины в состоянии алкогольного опьянения, нарушавшие общественный порядок в заведениях общественного питания, и злоумышленники 1955 и 1992 года рождения, которые пытались совершить хищение алкогольной продукции в супермаркете.

В одном из торговых центров молодой человек 2004 года рождения пытался поджечь кнопки лифта, курил в магазинах и громко нецензурно выражался. На место происшествия службой безопасности была вызвана группа задержания вневедомственной охраны.

В другом случае на пункт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из образовательного учреждения. В одном из классов произошло возгорание, и вахтер нажал на кнопку тревожной сигнализации. К моменту приезда сотрудников Росгвардии удалось локализовать возгорание. Росгвардейцы на месте происшествия вызвали пожарную службу и эвакуировали несколько человек, которые находились в здании школы.

По данным фактам проводится проверка.